Андрей Скабелка: "Динамо" переиграло "Сибирь" в движении, желании и борьбе"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (1:4) отметил, что соперник превзошел его подопечных во многих компонентах игры, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

- Поздравляю "Динамо" с победой, - сказал Скабелка. - Соперник переиграл нас в движении, желании и борьбе. Отсюда такой результат.

- Все пропущенные шайбы "Сибири" похожи…

- Проиграли везде. Крисиков - парень молодой. Рано говорить о стабильности. Сейчас не назову причины. Надо разбираться.

- Два удаления Артюхина - его захлестывают эмоции или судьи относятся к нему предвзято?

- Это глупые удаления.

- В матче с "Локомотивом" ворота будет защищать Красиков или Салак?

- Сейчас не отвечу на этот вопрос.