Андрей Скабелка: "Даже не думал на тему смены капитана "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от "Йокерита" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил не лучшее физическое состояние команды. Он рассчитывает улучшить реализацию моментов.

– Как оцените физическое состояние команды?

– Здесь много можно говорить в свое оправдание, рассказывать, что мы сыграли 32 игры, включая предсезонный турнир. Но это никому не интересно. Болельщик приходит и хочет получить эмоции, хочет увидеть команду. Я не скажу, что по движению команда уставшая. Мы должны играть любые игры. Не всегда игрок может находиться в оптимальных кондициях. И тут выходит на первый план характер. И тогда ты может и чуть медленнее. Но мимо тебя никто не пройдет. И ты завеешь команду, пойдешь в стыки. Не блокировки будет делать, а драться за команду. Сегодня этого у нас не было.

– Как вы будете работать с командой в перерыве на Евротур?

– Прежде всего, надо восстановить травмированных игроков. Ну и естественно наша первая задача – улучшить реализацию под воротами. И игра в большинстве. Начало чемпионата показало, что когда команда была быстрее и мобильнее, и в завершении у нас получалось лучше.

– Как сформировать характер?

– Я говорил о сегодняшней игре. Мы разберемся, почему так произошло. В целом я был доволен тем, как команда реагировала и на пропущенные шайбы. Мы выигрывали и после пропущенных шайб.

– Мысли сменить капитана не было?

– Нет, даже не думал на эту тему. Капитан у нас – лидер команды.

– Сегодня играла молодежная тройка Самохвалов – Жукенов – Ковалев. Как оцените их игру?

– К ним нет претензий. Я, наверное, сделал ошибку, что мало их выпускал. Думаю, им надо было доверять больше. Мне понравилось. Как ребята вошли в игру. Они создали несколько хороших моментов.

– Кто из травмированных появится в ближайшее время?

– Надеюсь, Фесенко сыграет в ближайшем матче. До перерыва больше никто. (Анна ЛЕВЧЕНКО)