Андрей Скабелка: "Давайте расскажу, кто держал игроков "Авангарда". Есть же судьи"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы по буллитам над "Барысом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил атмосферу на арене в Астане. По его словам, Николай Лемтюгов, которому удалили селезенки, продолжает свое восстановление.

– Я начну с того, что такая хоккейная атмосфера на стадионе, полный стадион – очень приятно играть, – цитирует пресс-служба "Барыса" Скабелку. – Хоть мы и забили на двоих только две шайбы за весь матч, но такой накал и моменты держали болельщиков в напряжении всю игру. Могу сказать, что игра мне понравилась, все было сегодня: напряжение, стычки, драки, никто не хотел уступать, обе команды хотели выиграть. Тот гол, который мы пропустили с вбрасывания, немного обидный. Было много других моментов, где соперник мог забить. Тем не менее, повторюсь, что мы очень довольны победой. Спасибо команде за характер, терпение и волю к победе.

– Андрей Владимирович, вопрос по Николаю Лемтюгову. Как скоро мы увидим его в игре?

– Как сам Коля говорит: "Слава богу живой". По срокам восстановления ничего не могу сказать. Он уже приходит во дворец, в раздевалку, то есть он уже выписался с больницы, восстанавливается.

– Как Вы считаете, почему сегодня было так много стычек, потасовок?

– Мы играли с лидером, и мы, и они хотели выиграть, хоккей же мужская игра, невозможно без стычек.

– Как Вам нововведение Евгения Генадьевича, когда в овертайме выходит четвертый полевой игрок вместо вратаря

– Мы знали об этом, наказывать надо за это, мы не наказали и в итоге чуть не проиграли по буллитам.

– Сегодня Березин придерживал Доуса локтем…

– Давайте я Вам расскажу, кто наших игроков держал. Зачем Вы мне такие вопросы задаете? Есть же судьи.

