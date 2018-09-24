Андрей Скабелка: "Бойд очень интересен "Барысу"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка оценил игру команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (3:2 ОТ). Также он отметил, что интересуется форвардом динамовцев Дастином Бойдом.

- Доволен реакцией команды на крупное поражение в Уфе, сегодня уже была другая команда, хотя дисциплина подводит - глупые удаления у нас, которые ломают игру, - цитируют тренер "РИА Новости". - Мы работали хорошо и заслужили два очка. У Кертиса Волка было повреждение, надеюсь, выйдет в следующей игре. Конечно, Дастин Бойд очень интересен "Барысу", это сильный игрок, от которого мы бы точно не отказались.

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