Андрей Скабелка: "Авангард" серьезно настраивался на игру с "Югрой"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Югрой" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен выступлением подопечных, отметив, что игроки сражались до конца. Также специалист считает, что многие игровые компоненты нужно улучшать.

– Мы знали, что сегодня будет совершенно другой матч, с совершенно другим соперником, нежели в Ханты-Мансийске, – сказал Скабелка. – Это было очевидно. Мы серьезно настраивались на этот матч и в общем то первый период наверное хорошо у нас получился. В какой то степени он стал продолжением прошлой игры, когда многое получалось. Могли и еще забить. Но со второго периода "Югра" добавила и в движении, и в агрессии. И у нас пошли ошибки, невынужденные удаления, мы перестали контролировать игру. Отдавали шайбы сопернику в довольно простых ситуациях. И соперник этим и воспользовались. Хорошо, что мы здорово и ударно провели овертайм: закрыли соперника в зоне и играли там и забили. Но есть моменты, которые надо улучшать.

– Когда мы увидим в составе Лемтюгова?

– Возможно, в следующей игре.

– Шайба на последних минутах – это очень досадно, можно сказать, довольно страшный удар?

– Ну что значит "страшный удар"? Если ты ведешь и контролируешь матч, ты должен забивать вовремя. А когда ты ведешь в одну шайбу, то любой рикошет и любая ошибка – может привести к голу.

– Уже успели поговорить с игроками, допустившими эту ошибку?

– Мы поговорим об этом завтра. Но мы и после этого гола могли выйти вперед в основное время. Попади Петя в пустые ворота, например.

– Не впервые в сезоне "Авангарду" приходится проявлять психологические качества. И он их проявляет, "Авангард" выигрывает в дополнительное время.

– Это здорово. Когда надо дожать, когда игра не в твою пользу складывалась. А тут у нас ведь были моменты. Но не шла шайба. Но конечно и тут важно было играть до конца и на победу. Поэтому я благодарен ребятам, что сражались до конца и выиграли матч. (Анна ЛЕВЧЕНКО)