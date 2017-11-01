Андрей Скабелка: "Авангард" нанес сто бросков в сторону ворот "Витязя", а КПД – не очень"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка посетовал на слабую реализацию большинства в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (2:3 Б). По словам специалиста, в последних встречах омичам тяжело даются заброшенные шайбы.

– Тяжело даются голы нам в последних играх, – начал Скабелка. – Вот сегодня было 50 бросков в створ ворот. Но опасного было, наверное, не так много. Хладнокровия в завершении, когда выходишь на голевой момент, нам немного не хватает. Ну и конечно игра в большинстве при такой результативности оставляет желать лучшего.

Оправданием может быть только то, что в связи с травмами тасуются звенья. Сочетания постоянно разные выходят и на большинство. Три последних игры – очень тяжело даются голы. Хотя ребята проявляют характер. Сегодня 27 бросков заблокировал "Витязь". Сто бросков в сторону ворот. Объем работы большой, а вот КПД пока не очень.

– В составе настоящие дыры. Если отпускаете Манукяна в сборную, некем формировать состав. Кем планируете усиляться?

– Место Манукяна займет Жукенов. Кто-то из защитников легионеров останется. Возможно, Медведева снова попросим сыграть в большинстве. Думаю, эта ситуация позволит команде сплотиться. Поверьте, все ребята хотят и горят. Тяжело даются голы, повторюсь. Много времени атакуем, но пропускаем достаточно легкие голы.

Первый гол пропустили в большинстве, но второй – соперник пошел два в три и забил в пустые ворота – это попустительство защитников. Усиление у нас уже произошло. Тот же Перселл – мастер и с каждой игрой будет прибавлять. Что же касается другого усиление – тут, я думаю, оно будет только с возвращением в строй травмированных игроков. (Анна ЛЕВЧЕНКО)