21:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Скабелка: "Атакующий настрой "Лады" пришлось сбивать с помощью тайм-аута"

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Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (3:1) отметил, что первостепенной задачей команды была четкая игра в обороне в третьем периоде. По словам специалиста, после пропущенного гола игра переместилась в зону новосибирской команды, в связи с чем сбивать атакующий порыв тольяттинцев пришлось с помощью тайм-аута.

– Очень настраивались на эту игру и готовились, – приводит "Р-Спорт" слова Скабелки. – Нам нужна была эта победа, и мы ее добыли. Мы уже столько растеряли очков, что даже говорить не приходится об этом ребятам. После пропущенного гола игра переместилась в нашу зону, я и тайм-аут брал, чтобы сбить порыв "Лады". На третий период выходили с задачей не пропустить, если будет шанс на контратаку или большинство, то постараться забить, но первостепенно было сыграть в обороне.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170127/1115493510.html

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