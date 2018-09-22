Андрей Скабелка: "0:5 в периоде – это тренерское поражение"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (3:7) подчеркнул, что в этой игре можно найти положительные моменты.
– Поздравляю "Салават" с хорошей победой, команда два периода здорово играла, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Скабелки. – Сложно комментировать такой матч, хотя можно найти в этой игре и положительные моменты, и реакцию команды на второй период. Когда команда проигрывает период 0:5 (второй период этой встречи. – Прим. "СЭ") – это в большей степени тренерское поражение. Могу взять на себя этот момент. Но где-то и неплохо сыграли. Это первая игра в поездке и я надеюсь, мы сделаем правильные выводы из этого поражения.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferentsiya-glavnykh-trenerov-posle-matcha-khk-salavat-yulaev-khk-barys/