Андрей Сидоренко: "Терещенко может передать свой опыт молодым белорусским хоккеистам"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко считает, что опытный форвард Алексей Терещенко поможет его команде. Российский нападающий после просмотра подписал с клубом договор до конца сезона.

– Мы дали шанс проявить себя опытному форварду, понимая, что у него не было игровой практики почти полгода, – цитирует официальный сайт "Динамо" Сидоренко. – Ясно, что в первых матчах Терещенко было непросто, однако он прибавлял каждый день, и его игра в последних двух матчах оставила только положительное впечатление. Есть уверенность, что Алексей на этом не остановится и скоро наберет свою оптимальную форму.

Для нас важно, что он центральный нападающий. И в нашей команде, и на трансферном рынке дефицит игроков этого амплуа.

Терещенко – хоккеист с огромным послужным списком, с опытом побед на самом высоком уровне. Этого опыта нам сейчас не хватает. Алексей может передать его молодым белорусским хоккеистам. Мы видим, как он ведет себя в раздевалке, как работает на скамейке, видим, что он положительно влияет на атмосферу в коллективе. Терещенко настоящий командный игрок, на которого можно опереться в непростой ситуации.