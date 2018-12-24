Андрей Сидоренко: "Где-то "Динамо" не везло, где-то у "Ак Барса" не шла игра"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко - о матче с "Ак Барсом" (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Просили ребят хорошо сыграть перед выездом. К тому же, такой достойный соперник, организованный. Доволен ребятами, их самоотдачей. Выстояли в меньшинстве втроем во втором периоде. Наверное, это был ключевой момент. Благодарен болельщикам, которые пришли на матч. Удалось их порадовать.

- С чем связано такое количество удалений?

- Где-то перехлестывали эмоции, где-то заставлял ошибаться соперник. Но все равно старались придерживаться игровой дисциплины.

- За счет чего удалось добиться трех побед подряд?

- Потихоньку двигаемся вперед. Сегодня была большая самоотдача. Все боролись в каждом эпизоде. Где-то нам везло, где-то у соперника не шла игра. Да, хватало удалений, но в итоге добились победы, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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