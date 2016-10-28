Андрей Сергеев: "С такой ситуацией игроки "Нефтехимика" еще не сталкивались"

Защитник "Нефтехимика" Андрей Сергеев рассказал о том, почему ушел в отставку главный тренер команды Николай Соловьев. "Нефтехимик" после 25 матчей имеет в своем активе 28 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции.

– Николай Соловьев рассказывал, что после игры с "Барысом" он спросил у вас: "Вы что, не хотите, чтобы я вас тренировал"?

– Да, но ему никто не ответил. Мне кажется, что это был риторический вопрос.

– Может быть, потом кто-то догнал и признался.

– Хм, не думаю. Но сама по себе ситуация, конечно, очень странная. Не то что я, а многие с такой ситуацией не сталкивались никогда. У нас ведь выступают Сергей Коньков, Дмитрий Макаров. Все удивлены.

– Вы тоже не сталкивались с этим?

– Помню, в "Югре" при мне убрали Дмитрия Юшкевича. А в прошлом году в "Нефтехимике" уволили Владимира Крикунова. Но это не похоже на нынешнюю ситуацию.

– А хоккеистам что-то объясняют?

– Ничего не объясняют. Когда уволили Евгения Попихина, то мы были на выезде и руководства с нами не было. Сегодня утром попрощался Николай Соловьев, но тоже ничего не говорили. Впрочем, вечером будет собрание. Хотя, мне кажется, что игрокам и не должны ничего объяснять по поводу кадровых решений. А какой в этом смысл?

– Какая отставка из двух была более неожиданной?

– Обе. Клянусь, мы не предполагали, что могут отстранить Евгения Попихина.

– Обоих ваших тренеров уволили после игры с "Барысом". Может быть, вам не играть с клубом из Астаны?

– Это совпадение, конечно, хотя любопытное.

– Нет ли у хоккеистов ощущение, что этот сезон уже завершен и надо думать о будущем?

– Мы сейчас на 14-м месте на Востоке, но до восьмой позиции всего шесть очков. Фактически это даже не разрыв. Совершенно ничего не потеряно, можно бороться и решать задачи. Вот если бы оставалось пять туров, а мы отставали бы очков на 15, то можно было расслабиться и доигрывать сезон. Но я уверен, что все ребята будут биться.

– Тем более что состав у вас отличный.

– Очень хороший состав. Три звена игровиков. То есть ребят, которые могли дать результат. Что-то просто не шло, но мы исправимся.

– Впереди вас далеко не олигархи.

– Да, многое зависит от того, как будут играть "Автомобилист", "Лада", "Барыс".

– Не говорите слово – "Барыс".

– О, точно, не буду. В общем нельзя сказать, что соперники намного сильней и показывают стабильные результаты. Сегодня вечером нам, возможно, объявят, кто будет новым главным тренером. И с ним мы решим поставленную задачу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)