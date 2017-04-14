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Андрей Сафронов: "Воробьев - не единственный кандидат на пост наставника "Динамо"

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Директор московского "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что клуб ведет переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды, один из них - Владимир Воробьев.

Ранее Сафронов отметил, что вопрос с главным тренером команды будет решаться на попечительском совете клуба после 15 апреля. Напомним, что "Динамо" не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным.

- Да, переговоры с Воробьевым ведутся. Почему они не завершены? Потому что переговоры ведутся не только с ним. Давайте дождемся сегодняшнего вечера или завтра, - цитирует ТАСС Сафронова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4182555

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