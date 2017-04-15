Андрей Сафронов: "У Воробьева большой опыт, чтобы возглавить "Динамо"

Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов на пресс-конференции рассказал о назначении на пост главного тренера команды Владимира Воробьева. Также руководитель прокомментировал финансовое положение клуба.

– Представляю нового главного тренера из старого тренерского штаба, – сказал Сафронов. – Тренерский опыт у него большой, чтобы возглавить такой клуб. Задачи на сезон не меняются. Жаль, что сезон мы закончили рано, мы на это не рассчитывали. Это не СКА нас обыграло, а мы сами проиграли. Показали низкую реализацию моментов и на фоне этого закончили сезон так рано. Будем ставить новые задачи. Стараться вернуться на ту вершину, которую покоряли два раза.

– Поднимался вопрос о банкротстве клуба.

– Финансовые проблемы существуют практически во всех клубах, кроме четырех. По вчерашнем платежам мы не имеем догов. Ни о каком банкротстве речь не идет. Стржалковский просто зачитал записку из зала, как он пояснил. Мы каждый год проводим аудит клуба. О неправильном расходовании средств здесь речи быть не может.

– Усиление "Динамо" планируется?

– Да, в лице капитана команды, вратаря который недавно сделал операцию. Будет усиление за счет наших воспитанников, которые выступают за "Динамо" Балашиха. У нас очень хорошее пополнение из детской школы, молодежной лиги и ВХЛ. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)