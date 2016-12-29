Андрей Сафронов: "Ситуация с задолженностью в "Динамо" находится под контролем"

Генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что ситуация с задолженностью клуба находится под контролем под контролем, выплачиваются премиальные за август и сентябрь. По информации "СЭ", общая сумма долгов всех клубов КХЛ превышает 500 миллионов рублей. Долг москвичей перед хоккеистами приближается к 120 миллионам рублей.

– Достаточно сказать, что ситуация под контролем, – цитирует "Р-Спорт" Сафронова. – В главной команде выплачиваются премиальные за август и сентябрь, хотя сейчас мало в каком клубе КХЛ есть подобное. Остальное комментировать было бы просто неправильно.