19:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Сафронов: "Ситуация с задолженностью в "Динамо" находится под контролем"

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Генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что ситуация с задолженностью клуба находится под контролем под контролем, выплачиваются премиальные за август и сентябрь. По информации "СЭ", общая сумма долгов всех клубов КХЛ превышает 500 миллионов рублей. Долг москвичей перед хоккеистами приближается к 120 миллионам рублей.

– Достаточно сказать, что ситуация под контролем, – цитирует "Р-Спорт" Сафронова. – В главной команде выплачиваются премиальные за август и сентябрь, хотя сейчас мало в каком клубе КХЛ есть подобное. Остальное комментировать было бы просто неправильно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161229/1114403216.html

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