Андрей Сафронов: "Обыски в офисе "Динамо" напоминают рейдерский захват из 90-х"

Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов отметил, что обыски, прошедшие в офисе клуба, напоминают рейдерский захват времен 1990-х годов. По словам руководителя, в современном мире таким путем вопросы не решаются. Также он добавил, что центральный совет общества "Динамо" принял решение контролировать хоккейный клуб и диалога с обществом нет.

– То, что произошло в четверг в офисе, не просто странно, а очень странно, – цитирует "Р-Спорт" Сафронова . – По сути это напоминало рейдерский захват из девяностых годов, вот только что захватывать, непонятно. В двадцать первом веке так вопросы не решаются в профессиональных спортивных клубах, видимо, "Динамо" будет первым. Кто-то же должен начинать.

Со стороны клуба все документы были предоставлены. Просто, как мне рассказали, оперативники приехали и не понимали, что они делают. Им приказали, и они поехали в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Федорова.

Центральный совет просто принял решение руководить, контролировать хоккейный клуб, а нас (руководство клуба) просто хотят… Я не знаю чего, не могу понять. Мы готовы к диалогу, но просто не знаем, о каком диалоге речь идет. Нас в центральный совет общества "Динамо" не приглашают. У нас вообще нет контакта, нас просто информировали, что аренда базы не продлевается, после чего мы прошли инвентаризацию базы. У нас есть все документы соответствующие, которые от нас хотят видеть, но нас никуда не приглашают.

Невозможно кричать, что за финансовую деятельность "Динамо" отвечает единственно господин Сафронов, потому что хоккейная команда "Динамо" не с воздуха взялась. Напомню, что последний представитель центрального совета по собственному желанию покинул состав учредителей клуба только 6 марта, когда сезон уже кончился.

В офисе московского "Динамо" прошел обыск