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Андрей Сафронов: "Московское "Динамо" подготовилось к сезону на "четверку"

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Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов оценил подготовку бело-голубых к началу нынешнего сезона на "четверку" по пятибалльной шкале. Нынешний главный тренер москвичей Сергей Орешкин возглавил клуб в конце прошлого года. Минувшим летом он впервые готовил команду к старту сезона.

– Сейчас можно сказать, что подготовка клуба к регулярному сезону прошла на "четверку" по пятибалльной шкале, – цитирует ТАСС Сафронова. – "Пятерку" можно было бы поставить, если "Динамо" выиграло бы Кубок Гагарина сразу по окончании предсезонки.

В активе "Динамо" 39 очков после 24 матчей регулярного чемпионата КХЛ, клуб занимает 7-е место в Западной конференции. В прошлом сезоне бело-голубые дошли до второго раунда Кубка Гагарина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729719

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mkv

да там как бы и двойки мало за такую подготовку...

17:08

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