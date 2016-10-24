Андрей Сафронов: "Московское "Динамо" подготовилось к сезону на "четверку"

Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов оценил подготовку бело-голубых к началу нынешнего сезона на "четверку" по пятибалльной шкале. Нынешний главный тренер москвичей Сергей Орешкин возглавил клуб в конце прошлого года. Минувшим летом он впервые готовил команду к старту сезона.

– Сейчас можно сказать, что подготовка клуба к регулярному сезону прошла на "четверку" по пятибалльной шкале, – цитирует ТАСС Сафронова. – "Пятерку" можно было бы поставить, если "Динамо" выиграло бы Кубок Гагарина сразу по окончании предсезонки.

В активе "Динамо" 39 очков после 24 матчей регулярного чемпионата КХЛ, клуб занимает 7-е место в Западной конференции. В прошлом сезоне бело-голубые дошли до второго раунда Кубка Гагарина.