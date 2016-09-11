Андрей Разин: "Желаю Мозякину дойти до 500 заброшенных шайб"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин отметил профессионализм Сергея Мозякина, с которым вместе некогда играл за ЦСКА. В субботу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" форвард магнитогорского "Металлурга" забросил 428-ю шайбу в своей карьере и догнал лучшего бомбардира в истории чемпионатов страны двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.

– Сергей Мозякин – это пример долголетия и профессионализма, он – одно из последних олицетворений эпохи советского хоккея, – цитирует пресс-служба КХЛ Разина. – В нашем современном скоростном режиме человек держится, и держится очень уверенно. Когда его столкнут с этой вершины? Даже не знаю. Я бы пожелал ему дойти до 500 заброшенных шайб.

В общении Сергей простой парень, семьянин, скромняга. Благодаря этим качествам он и добился того, что сейчас имеет. Он – трудяга! Хотя когда я с ним играл, он немного не таким был в плане профессионализма (улыбается). А в последнее время, мне кажется, он понял, что чем старше становишься – тем ответственнее надо относиться к своей профессии. В этом, наверное, и пример его хоккейного долголетия.