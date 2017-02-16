21:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Жалко, что у такой симпатичной "Сибири" отбираем плей-офф"

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Главный тренер "Югры" Андрей Разин после победы над "Сибирью" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что горд выступлением своих подопечных, а также отметил, что ему нравится коллектив соперника. После этого поражения "Сибирь" лишилась шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

– Понятно, что у "Сибири" эта игра была как плей-офф, – цитирует сайт "Югры" Разина. – Горд тем, что сыграли как мужики, несмотря на все трудности. С другой стороны, жалко, что у такой симпатичной команды мы отбираем возможность играть в плей-офф. Тренерский штаб симпатичен, ребята работают, виден рисунок. Но это хоккей.

Наставник "Сибири" Андрей Скабелка отметил, что команду подвела дисциплина и удаления.

– Игру сделали спецбригады, все голы были забиты в большинстве, - сказал Скабелка. - Дисциплина сегодня подвела "Сибирь", особенно последнее удаление. Команда столько времени провела в зоне соперника, сравняли счет, и получаем пятиминутное удаление. Поэтому проиграли.

Дополнительная информация

http://www.ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2095

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