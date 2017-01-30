Андрей Разин: "Югре" нужно сделать шажок вперед и занять минимум десятое место"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин заявил, что перед его командой стоит задача подняться с предпоследней строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Специалист уверен, что "Югра" не пробилась в плей-офф, так как сама отдала важные очки соперникам.

– Конечно, и хоккеистам, и тренерам, и руководителям, и болельщикам принципиально провести успешно домашнюю серию, – цитирует ТАСС Разина. – Нам нужно сделать шажок вперед, а это минимум десятое место. Эту конкретную задачу будем решать в оставшихся играх.

За те 14 игр, которые команда провела при моем тренерском штабе, мы как минимум десять очков отдали соперникам сами. Это и игра с "Автомобилистом" (0:2), когда за полсекунды до конца первого периода мы пропустили гол. Это и игра с "Куньлунем" (2:3 Б), когда мы за минуту до конца выигрывали и умудрились в большинстве пропустить гол. Это и игра с рижским "Динамо" (1:2 Б), где мы не использовали массу моментов; это и игра с "Медвешчаком", которая стала самой плохой и абсолютно не удалась (1:4). Это и последняя игра с "Йокеритом", когда мы смогли сравнять счет вшестером против троих за четыре минуты до конца, и тут случилось глупейшее удаление за нарушение численного состава. Это нельзя назвать несчастными случаями, зачастую нам мешали собственные ошибки, а удаление за нарушение численного состава вообще считаю детским садом.