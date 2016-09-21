20:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Выводы по составу "Автомобилиста" после поражения от "Северстали" обязательно будут"

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Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после домашнего поражения от "Северстали" 2:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные недостаточно настроились на соперника. Также Разин пообещал сделать выводы по составу, передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Хочу поздравить Александра Гулявцева с победой, – подчеркнул Разин. – Человек сам, своим трудом прорвался из ВХЛ, а не за счет папы, мамы, дедушки... Что касается игры: одна команда вышла умирать, а другая обыграла СКА. Выводы обязательно будут, и вы их узнаете.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Павел1967

Девятое подряд поражение "Автомобилиста" от "Северстали" в личных встречах.

20:37

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