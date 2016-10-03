Андрей Разин: "Все дело в дрожи"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (1:4) заявил, что над его командой довлеет груз поражений. Специалист выразил надежду, что екатеринбуржцы сумеют выправить ситуацию за счет самоотдачи.

– Тяжело что-то говорить после 5 поражений подряд, – сказал Разин. – Такое поражение, как сегодня, легче переносится – был очень сильный соперник. Очень тяжело настраивать ребят. Сегодня у нас был хороший отрезок во втором периоде, но потом последовало нелепое удаление. Команда старалась, билась. Никого упрекнуть не могу, дальше будет все нормально.

– Сложно выиграть, забивая в среднем по 0,5 гола за игру. Это касается последних матчей. Как вы это прокомментируете?

– В начале сезона нас критиковали, что мы много забиваем, Сейчас, что много пропускаем. Когда поражения наваливаются, начинается дрожь. У вратарей, защитников, нападающих. Это можно переломить только самоотдачей. В этом направлении мы и работаем, пока мы здесь. Сегодня Симаков не забил из ситуации, в которой забил бы десять из десяти, предоставься ему еще такая возможность. Он, что – плохой мастер? Нет, конечно. Это дрожь.

– После командировки Голышева вы довольны его игрой?

– Если он будет играть с такой же самоотдачей, как сегодня, голы обязательно придут. (Алексей МАКСИМОВ)