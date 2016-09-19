Андрей Разин: "Видимо, на арене "Автомобилиста" работают вредители"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (3:2 Б) высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что команда продолжает поиск оптимальных сочетаний.

– Хорошая боевая игра, – сказал Разин. – Приятно играть с таким соперником при полных трибунах. Ребят – с победой. Жалко, недотерпели в основное время. Третий период – это наша беда.

– Довольны, как сегодня взаимодействовали Симаков, Голышев и Коукал?

– Забили, значит доволен. А вообще, мы не ЦСКА 80-х годов. Мы постоянно меняем сочетания, ищем оптимальный вариант.

– Сегодня не было нареканий по качеству льда от хоккеистов – шайба скакала и скакала?

– Третий раз пробиваем буллиты дома и третий раз не могут нормально залить лед перед воротами соперника. Ладно бы перед нашими воротами. Обращал на это внимание, но что толку – видимо, вредители работают.

– В предыдущий раз победный буллит записал на свой счет Коукал, но сегодня очередь до него дошла 7 - 8-м. Почему?

– Потому что у него процент реализации буллитов – 50. (Алексей МАКСИМОВ)