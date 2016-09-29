Андрей Разин: "Васильев – "деревяшка". Нам нужны такие люди"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от "Спартака" (0:3) оценил игру Дмитрия Мони, а также рассказал, почему защитник Павел Турбин час то вставал на точку вбрасывания.

– Моня играет дисциплинировано, бежит на смену, молодец. Еще бы забивал голы. У него ведь есть стопроцентные моменты.

– Защитник Турбин часто встает на вбрасывания вместо нападающих, а нападающие на место защитников. Почему так происходит?

– Вы видите все наши секреты. Мы думали, что никто не видит, что он встает на точку. Оказывается это не так.

– В одном из случаев меньшинства вы выпустили трех защитников и одного форварда.

– В меньшинстве мы перешли на игру в три звена. Хотели поддержать темп, чтобы ребята не наедались, те, кто не играл, мы их использовали.

– Валерий Васильев сыграл первый матч. Что от него ожидаете?

- Вчера буквально его увидели. Жесткий защитник, не в обиду ему, "деревяшка", но жесткий. Нам такие люди нужны. Не всем же забивать. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)