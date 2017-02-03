Андрей Разин: "В последний раз меня удаляли в ВХЛ, теперь судьи научились читать по губам"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после поражения от "Йокерита" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его впервые удалили после работы в ВХЛ, а также выразил разочарование тем, что генеральный менеджер клуба из Ханты-Мансийска не обладает административным ресурсом. Отметим, что по ходу встречи Разин был удален со скамейки за неспортивное поведение.

– Мы сегодня играли хорошо, но, к сожалению, хорошая игра забывается, а результат остается, – цитирует сайт "Югры" Разина. – Жалко, что хоккей и шоу-бизнес переплетаются, и это плохо. "Йокерит" поздравляю с победой, они ни в чем не виноваты.

У меня, к сожалению, генеральный менеджер не обладает административным ресурсом. Я ничего не буду говорить, у нас судейство очень сильно добавляет. Меня последний раз в ВХЛ удаляли в финале Кубка Братины, когда я наступил на лед в перерыве – мне дали дисквалификацию, которая перешла в КХЛ. После этого меня ни разу не удаляли. Сейчас у нас люди научились читать по губам. По голу вы сами все видели.