21:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "В хоккее выигрывает тот, кто больше забил"

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Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (1:2 ОТ) посетовал, что его команда не смогла добиться победы.

– Очень обидное поражение, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Разина. – Мы хорошо двигались, несмотря на то, что у нас было отдыха чуть меньше, чем у соперника. В движении мы не проиграли. Единственное, что в хоккее выигрывает тот, кто больше забил. К сожалению, сегодня мы на один гол больше пропустили.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16400

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