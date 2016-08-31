Андрей Разин: "В хоккее выигрывает тот, кто больше забил"

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (1:2 ОТ) посетовал, что его команда не смогла добиться победы.

– Очень обидное поражение, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Разина. – Мы хорошо двигались, несмотря на то, что у нас было отдыха чуть меньше, чем у соперника. В движении мы не проиграли. Единственное, что в хоккее выигрывает тот, кто больше забил. К сожалению, сегодня мы на один гол больше пропустили.