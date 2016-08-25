Андрей Разин: "У меня год контракта. Какая работа на перспективу?"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от "Авангарда" (1:3) подчеркнул, что его команда уступила в мастерстве.

- Поздравляю "Авангард" с заслуженной победой. Сегодня, я считаю, мы проиграли только в мастерстве. В движении мы выглядели как минимум не хуже, но та реализация, что была у соперника… Пока в этом компоненте мы на голову отстаем.

- Все три гола в ворота "Автомобилиста" получились в результате контратак. Что не сработало в этом плане?

- Прессинг подразумевает под собой риск гола. Это и приводит к контратакам. Где-то не добежали, недоработали. "Авангард" - мастеровитая команда и моменты дорабатывает.

- У вас сегодня было много молодых игроков. Это работа на перспективу?

- У меня год контракта. Какая работа на перспективу? Для этого надо лет пять. Мы работаем здесь и сейчас. Много молодых – очень долго рассказывать о причинах этому. И про бюджет, и про то, что не можем купить ограниченно-свободных агентов, чей контракт надо выкупать, и многое другое. Приходится брать молодых и из ВХЛ. (Анна Левченко)