Андрей Разин: "У "Автомобилиста" продолжается День сурка"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:5) не стал винить в последних неудачах вратарей екатеринбуржцев. Наставник также отметил, что за исключением последних десяти минут встречи команде пришлось играть в три пятерки.

– Своим ребятам хочу сказать спасибо за игру, потому что практически 50 минут мы играли в три пятерки, темп выдержали, - приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Разина. - К сожалению, по моментам не проиграли, но по счету проиграли. День сурка продолжается, надо, чтобы кто-то разбудил, наверное.



– Что с Гареевым, в которого попала шайба?



– Перелома нет, ушиб.



– Почему не играли Бухтеле и Тичар?



– У Тичара за 17 игр 0 силовых приёмов и 0 блокированных бросков. В начале сезона у него было 5 голов и +5, сейчас -5. Человек катится, катится, надо как-то встряхнуть человека. У Бухтеле примерно такая же ситуация. Может быть, задумаются и будут играть на команду. Других рычагов нет.



– Владимир Сохатский переволновался?



– Наверное, надо у него спросить. Я считаю, вратари не виноваты. За последние 8 игр наши нападающие забили 3 гола. Прежде всего, надо с них спросить, потом уже с вратарей.