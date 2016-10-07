Андрей Разин: "Так приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба"

Главный тренер "Автомобилиста", прервавшего шестиматчевую серию поражений, Андрей Разин на пресс-конференции после победы над "Нефтехимиком" (3:2) поблагодарил команду за борьбу, а также подчеркнул, что рад видеть расстроенные лица некоторых сотрудников своего клуба, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

– Я уверен в своих силах, поэтому нисколько не сомневался, что все будет нормально. Спасибо команде. Сегодня на льду действительно была команда. Ребята бились, старались, вырвали эту победу, хотя опять уступили в этом злосчастном третьем периоде. Но я думаю, что белая полоса уже где-то рядом, и третий период мы тоже будем выигрывать, – сказал Разин. – А самое главное: так приятно видеть грустные лица некоторых работников нашего клуба! Выигрывает всегда клуб – начиная от президента, заканчивая уборщицей. Ну а если в клубе одни плывут в одну сторону, другие – в другую, и кроме некоторых людей команда не нужна… Это так, отступление.