Андрей Разин: "Соперник нагло полез на ворота и победил"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита" (3:4) отметил, что доволен вторым периодом. По его словам, у соперника оказалось больше мастерства.

– В первом периоде очень уважительно отнеслись к сопернику, многое позволяли, – цитирует Разина пресс-служба "Северстали". – Хорошо, что нас вратарь держал в игре. Второй период сыграли хорошо, переломили ход игры.

К сожалению, пропустили ненужный второй гол. Третий период – больше психология, на передний план выходит мастерство. У соперника его оказалось больше. Есть к чему стремиться, будем работать.

– Как оцените дебют Грачева? Есть информация по повреждению Вовченко?

По Вовченко перестраховались. Возможно, все обойдется. Грачев для первой игры действовал неплохо, но не без ошибок.

– Как сделать, чтобы команда увереннее играла в концовках матчей?

– Сложный вопрос. Мы стараемся, отрабатываем их. Здесь на первый план выходит психология победителей. Когда игроки не уверены в себе, возникают ошибки, которые приводят к голам, как и произошло в эпизоде с третьим пропущенным голом.

У "Северстали" были полумоменты, которые могли забить, но не забили. Соперник нагло полез на ворота и победил.