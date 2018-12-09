Андрей Разин: "Соперник нагло полез на ворота и победил"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита" (3:4) отметил, что доволен вторым периодом. По его словам, у соперника оказалось больше мастерства.
– В первом периоде очень уважительно отнеслись к сопернику, многое позволяли, – цитирует Разина пресс-служба "Северстали". – Хорошо, что нас вратарь держал в игре. Второй период сыграли хорошо, переломили ход игры.
К сожалению, пропустили ненужный второй гол. Третий период – больше психология, на передний план выходит мастерство. У соперника его оказалось больше. Есть к чему стремиться, будем работать.
– Как оцените дебют Грачева? Есть информация по повреждению Вовченко?
По Вовченко перестраховались. Возможно, все обойдется. Грачев для первой игры действовал неплохо, но не без ошибок.
– Как сделать, чтобы команда увереннее играла в концовках матчей?
– Сложный вопрос. Мы стараемся, отрабатываем их. Здесь на первый план выходит психология победителей. Когда игроки не уверены в себе, возникают ошибки, которые приводят к голам, как и произошло в эпизоде с третьим пропущенным голом.
У "Северстали" были полумоменты, которые могли забить, но не забили. Соперник нагло полез на ворота и победил.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=8Ytd1yqG2IA&feature=youtu.be