Андрей Разин: "Серебряков вытащил "Адмирал" за уши в матче с "Югрой"

Главный тренер "Адмирала" Андрей Разин после победы над "Югрой" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его хоккеисты провели не лучшую встречу. Он также отметил игру вратаря Никиты Серебрякова, подчеркнув, что он вытащил команду за уши.

В этом матче Серебряков отразил 40 бросков по своим воротам из 41.

– Не самая лучшая наша игра. Много эмоций отдали в матчах с "Сибирью" и "Авангардом", – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Разина. – Не так много создали, проиграли в два раза по броскам.

Спасибо Никите Серебрякову. Несмотря на ошибку, которая привела к первой шайбе в наши ворота, затем он нас вытащил за уши в этой игре.