Андрей Разин: "Счет матча "Магнитка" – "Автомобилист" ужасный"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от магнитогорского "Металлурга" (0:6) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что результат встречи ужасен. При этом Разин отметил, что из каждой ситуации есть выход.

– Во-первых – хозяев с победой. Сегодня счет ужасный. Хотелось бы сказать, что во всем виноваты судьи. Но, к сожалению, сегодня это не так. Ситуация тяжелая. Но из каждой тяжелой ситуации есть выход. Будем его искать.

– Есть информация, что сегодня на предматчевой установке сказали, что "получится обыграть "Магнитку" легко и просто". А в итоге такой крупный счет. Можно ли говорить о каком-то недонастрое на соперника?

– Откуда такая информация?

– От ваших игроков.

– Установка… Странно. Вы когда с ними общались?

– Непосредственно перед матчем.

– А фамилии их можно? Явки, пароли. Мне кажется, что вы просто так решили спросить. Я не думаю, что какой-то хоккеист вам так сказал.

– Ну то есть такого не было?

– Ну как такое могло быть? Как я мог сказать, что сегодня будет легкий матч и мы легко обыграем "Магнитку". Я адекватный человек.