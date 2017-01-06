Андрей Разин: "Ребята молодцы - пластались и ловили шайбы на себя"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался довлен самоотдачей. По словам наставника, подопечные заблокировали очень много бросков.

– Согласен, что мы провалили начало матча. Нас спас первый гол, – цитирует Разина официальный сайт "Югры". – Мы почувствовали игру, забили хорошие и удачные голы. Скажу в адрес ребят, что они молодцы, пластались и ловили шайбы на себя. В третьем периоде по блокированным броскам было 10:0 в нашу пользу, в этом и залог успеха. Утром СДК нам сообщил, что у нас Купцов дисквалифицирован. Нам в срочном порядке пришлось искать нового центрального нападающего, который с утра сегодня отпахал две тренировки, это Евгений Лапенков. И в итоге, он стал героем. Такая хоккейная жизнь.



– По итогу прошлого матча с "Торпедо" Вы были недовольны некоторыми игроками. Сегодня все ли сыграли на 100 процентов?



– Ни одна игра не удовлетворит на все 100 процентов. Сегодня мы выиграли, и команду поздравляю с победой.



– На сегодняшней игре не увидели Константина Панова, переживаем, что с ним?



– Он получил повреждение в матче с "Торпедо". Доктор сказал, что к поездке он должен восстановиться.