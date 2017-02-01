21:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Реализация моментов "Югры" оставляет желать лучшего"

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Главный тренер "Югры" Андрей Разин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (2:1) посетовал, что его подопечные пока не могут похвастаться результативностью.

– Согласен, что у обеих команд слабая техника, хотя в составе вроде есть мастера, – приводит официальный сайт "Югры" слова Разина. – Реализация моментов оставляет желать лучшего, что с одной, что с другой стороны. Хочется порадовать болельщиков заброшенными шайбами, что-то пока никак не выходит. Но хоть такую победу мы вымучили.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2022

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