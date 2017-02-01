Андрей Разин: "Реализация моментов "Югры" оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (2:1) посетовал, что его подопечные пока не могут похвастаться результативностью.

– Согласен, что у обеих команд слабая техника, хотя в составе вроде есть мастера, – приводит официальный сайт "Югры" слова Разина. – Реализация моментов оставляет желать лучшего, что с одной, что с другой стороны. Хочется порадовать болельщиков заброшенными шайбами, что-то пока никак не выходит. Но хоть такую победу мы вымучили.