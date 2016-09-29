Андрей Разин: "Приедет Голышев, и "Автомобилист" начнет побеждать"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от "Спартака" (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник действовал дисциплинированно. Также Разин посетовал на результативность команды в последних матчах, передает корреспондент "СЭ" Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– "Спартак" сыграл дисциплинировано, самоотверженно, где надо выручил вратарь. К сожалению, за три игры мы забили один гол, но у нас есть джокер, Голышев, приедет, и мы начнем забивать и побеждать.

– Вам уже не терпится возвратить Голышева. Насколько довольны тем, как он проявил себя в ВХЛ?

– Он забросил шайбу за четыре игры, значит, проявил себя. Почувствовал вкус к голам.

– Один гол в четырех матчах не так много. Видимо, так плохи дела у других ребят, раз решили его реабилитировать?

– Почему, кроме Голышева нет других хоккеистов. Ну, сыграл Голышев в том году. У нас есть внутренняя кухня. Сейчас приедет – посмотрим, как он оценил свою поездку. Хотелось бы, чтобы правильно ее оценил.