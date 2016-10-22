Андрей Разин: "При посредственной игре три очка прилипли – и ладно"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после победы над "Витязем" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен игрой своей команды в третьем периоде. По словам наставника,



– Команду с победой. Нам они нужны как очередной глоток воздуха, – цитирует Разина официальный сайт Автомобилиста. – Но опять: первый период – уверенно, второй – очень уверенно, а в третьем на одних психологически давит, другие плюют на игровую дисциплину. При счете 1:0 провалы страшные, при счете 2:1 при игре в большинстве провалы страшные. Сегодня нам больше повезло, но пусть будет так. При посредственной игре три очка прилипли – и ладно.