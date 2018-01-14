Андрей Разин покинул пост главного тренера "Адмирала"

Как стало известно "СЭ", главный тренер "Адмирала" Андрей Разин покинул свой пост. По предварительной информации, причиной решения стало невыполнение руководством клуба ряда ранее обговоренных условий.

Контракт 44-летнего специалиста с "Адмиралом" на два с половиной года был заключен 28 декабря. В пяти играх под его руководством команда набрала 10 очков, одержав три победы в трех последних матчах.

На своей странице в Инстаграме жена Разина Татьяна подтвердила эту информацию.

"Прощай, "Адмирал"! Совместная история с "Адмиралом" завершилась, толком не успев начаться. Всего пять игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальным составом. Отличный результат", – написала Разина.

"Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 50 игр.