Андрей Разин: "Почему опоздали на игру? Водитель – молодец, хороший болельщик "Адмирала"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после поражения от "Адмирала" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что на настрое команды сказалось опоздание на матч. Клуб из Ханты-Мансийска не смог приехать на арену в назначенный срок – это случилось из-за снегопада. Игроки "мамонтов" были вынуждены добираться до стадиона на такси.

– Мы четыре часа сидели в самолете в Пекине, всю ночь, и хорошо еще, что вылетели, – цитирует официальный канал "Адмирала" на YouTube Разина. – Там потом 180 рейсов задержали. Сегодня тоже… Водителю говорим: "Поворачивай направо". Он отвечает: "Я знаю город", – и в самую пробку нас "бам"! И что мы? Пешком шли. Народ пешком там шел. Можно было спокойно еще подсказать, что у вас тут, оказывается, электрички ходят. На них мы бы спокойно доехали, даже учитывая такое положение. Хорошо, что ребятам местные водители подсказали, кто-то так доехал.

Но надо по-человечески поступать. Клуб-то не хочется в этом обвинять, говорить, что это было подстроено. Какие-то элементарные вещи можно организовать? Мы за три часа выехали. Навигатор показывал, что спокойно успеваем. Не очень хорошо получилось. Но еще раз скажу, что клуб никто не обвиняет. Водитель – молодец, пять баллов, хороший болельщик.

Естественно, это повлияло на настрой команды. У нас даже установки не было на игру. Последний хоккеист даже на лед перед игрой, наверное, не успел выскочить. Но я ни в коем случае не оправдываюсь. "Адмирал" победил заслуженно. Мы проиграли отрезок, но преимущество было целиком и полностью на стороне хозяев, все по делу.