15:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Победа над "Амуром" позволяет хоть как-то зацепиться за попадание в плей-офф"

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Главный тренер "Югры" Андрей Разин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (3:1) отметил, что успех позволяет сохранять надежду на попадание в зону плей-офф. По словам специалиста, игра получилась сумбурной, так как игроки порой выполняли необоснованные действия.

– Сложное положение у обеих команд, сегодняшняя игра была важна, – приводит пресс-служба "Амура" слова Разина. – Кто выигрывает, тот хоть как-то цепляется за плей-офф. Рад, что мы все-таки победили и сохранили шансы на борьбу.

Игра была сумбурная, было слишком много необоснованных действий. В третьем периоде сыграли по заданию, все сделали очень четко.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=y7O-pF9OPsA

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