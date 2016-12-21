Андрей Разин: "Победа над "Амуром" позволяет хоть как-то зацепиться за попадание в плей-офф"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (3:1) отметил, что успех позволяет сохранять надежду на попадание в зону плей-офф. По словам специалиста, игра получилась сумбурной, так как игроки порой выполняли необоснованные действия.

– Сложное положение у обеих команд, сегодняшняя игра была важна, – приводит пресс-служба "Амура" слова Разина. – Кто выигрывает, тот хоть как-то цепляется за плей-офф. Рад, что мы все-таки победили и сохранили шансы на борьбу.

Игра была сумбурная, было слишком много необоснованных действий. В третьем периоде сыграли по заданию, все сделали очень четко.