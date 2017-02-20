Андрей Разин: "По новому контракту с "Югрой" тишина, мое будущее туманно"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин заявил, что клуб не предлагал ему новый контракт. Также специалист отметил, что в случае предложения нового соглашения будет рассматривать командные нюансы хантымансийцев. Разин возглавил команду по ходу сезона, после увольнения из "Автомобилиста". По итогам регулярного чемпионата "Югра" заняла 13-е место на "Востоке".

– Пока насчет нового контракта тишина, – цитирует "Р-Спорт" Разина. – Мое будущее туманно, ничего больше сказать не могу, действующее соглашение истекает 30 апреля. Не хочу рассматривать гипотетические ситуации. Когда есть конкретное предложение, тогда можно и поговорить о нем. Есть множество нюансов, с которыми сталкиваешься в работе. Например, принцип "Югры" – отказ от приглашения иностранцев. Есть еще ряд вопросов, на которые тоже хочется получить ответы, прежде чем соглашаться на что-то.