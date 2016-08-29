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Андрей Разин: "Перед "Автомобилистом" стоит задача выйти в плей-офф"

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Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (2:0) рассказал о задаче на сезон.

– Провалили первый период. Первая домашняя игра, волновались. Потом выровняли игру, где-то нам больше повезло – поймали соперника на контратаке. Соглашусь, что игра шла до гола. Ни одного удаления сегодня не допустили – это дорогого стоит в игре с такой командой, как "Металлург".

– Сегодня вы взяли тайм-аут за 1,5 секунды до конца второго периода, рассчитывая, что пропустить за это время невозможно. А где лежит верхняя граница математически?

– Граница – это время и счет на табло.

– Почему вы использовали тайм-аут во втором периоде?

– Играли молодые, наелись и совершили проброс, а у соперника была первая пятерка. Увидел это и взял тайм-аут, чтобы успокоить ребят.

– Какой результат по итогам сезона сочтете приемлемым?

– Еще рано об этом говорить, только начало сезона. Но перед нами стоит задача выйти в плей-офф.

– Симаков не играл по принципу ротации?

- Да, по принципу ротации. Он готовится к следующей игре, с ним все нормально. (Алексей МАКСИМОВ)

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