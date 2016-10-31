Андрей Разин: "Опыт, полученный в "Автомобилисте", бесценен"

Экс-главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин подчеркнул, что не сомневается в своих силах, несмотря на увольнение из екатеринбуржского клуба. Он отметил, что опыт, полученный им на этом посту, поможет в дальнейшей карьере.

– Я хотел бы продолжить работу в КХЛ, – цитирует "Р-Спорт" Разина. – Методы при управлении командой приносили результат. Я нисколько не сомневаюсь в своих силах. Были какие-то ошибки, недочеты, но без этого никак. Опыт, полученный в этом сезоне, очень сильно пригодится мне в будущем, этот опыт бесценен.

Первый сезон, когда пригласил Алексей Бобров, прошел очень удачно. Мы достигли наилучшего результата в истории "Автомобилиста". Задачу тогда выполнили, удовлетворение от сезона было. А во втором сезоне – что было, то было, я не хотел бы комментировать его.