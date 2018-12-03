Андрей Разин – о поражении "Северстали" от "Ак Барса": "Не поверили в свои силы"

Главный тренер "Северстали" Андрей Разин после поражения от "Ак Барса" в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4) объяснил, почему его команде не удалось удержать перевес в счете.

– Была хорошая игра, – заявил Разин. – Мы повели, но не поверили в свои силы. Пропустили ненужный первый гол. Второй период тоже играли неплохо, но упустили концовку. Позитив в том, что при счете 2:3 имели шансы против "Ак Барса".

– Почему не играли Коротков и Григоренко?

– У Короткова травма, а Григоренко не играет по спортивному принципу. (Артур Еникеев).