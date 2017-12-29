Андрей Разин – о поражении от "Куньлуня": "Жаль, что первый блин вышел комом"

Главный тренер "Адмирала" Андрей Разин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Куньлуня" (0:2) отметил, что удовлетворен качеством игры своих игроков. По словам специалиста, все травмированные идут на поправку и в ближайшее время смогут помочь команде.

– Поздравляю "Куньлунь" с победой, также, хочу поздравить всех с наступающим новым годом. Спасибо болельщикам, сегодня их было много, – цитирует пресс-служба "Адмирала" Разина. – Жалко, что мы не забили ни одного гола, хотя моменты были. Много ребят совсем недавно к нам приехали, было видно, что они волновались в первом периоде, потом немного раскрепостились. Не открою Америку, если скажу, что с нулем голов игры не выигрывают, но позитивных моментов было сегодня немало.

– Хотелось бы уточнить о позитивных моментах, и в чем вы видите потенциал для улучшения игры и результатов?

– Мы нисколько не проиграли ни по движению, ни по количеству бросков. Это радует. Потенциал видим в том, что сегодня совсем отсутствовала игра в большинстве, в связи с тем, что совсем новые связки у нас были. Только сегодня я узнал, что не сможет выйти на игру Витя Александров, в этом есть усиление. Скоро выздоровеют Жафяров и Воронин, на подходе Земченок.

– Насколько сложно только познакомившись с командой сразу идти в бой?

– Это работа такая. Тяжело, но интересно. Сегодня я много смотрел в свою шпаргалку. Дальше, думаю, буду меньше в нее заглядывать. Жаль, что первый блин вышел комом, и мы не забили голов. Хотя бы одна заброшенная шайба придала бы нам уверенности

"Амирал" с 45 очками после 46 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Куньлунь" находится на 11-м месте, в активе команды 53 очка после 44 игр.