17:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Ноль бросков за период - такого еще не было в моей карьере"

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Главный тренер "Югры" Андрей Разин после поражения от "Торпедо" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стали травмы лидеров клуба, а также слабая игра в первом периоде встречи. Нижегородцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, "Югра" занимает 14-ю строчку на "Востоке".

– Поздравляю "Торпедо" с победой, – цитирует сайт "Югры" Разина. – Команда не зря находится на третьем месте своей конференции. Команда стабильная, показывающая силовой и жесткий хоккей. Хочу сказать, что наша команда была управляемой, за исключением двух человек. В начале игры мы потеряли Костю Панова, пришлось перестроиться. Когда выпадают два человека, один из первой пятерки, а другой из второй, – это бьет по составу. Первый период мы проиграли полностью. Ноль бросков – такого не было ни в моей игровой карьере, ни в тренерской. У нас был шанс в конце матча, когда играли в большинстве "6 на 4". В остальном результат заслуженный.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1949

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