Андрей Разин: "На буллиты "Югры" страшно смотреть"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (2:3 Б) отметил, что после овертайма его команде можно было сдаваться. По словам наставника, игроки "Югры" плохо исполняют буллиты.

- Сегодня, в отличие от игры в Минске, мы смогли дать сопернику хороший бой, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Разина. - Игру можно разделить на отрезки. Забили гол, играли хорошо, к сожалению, несколько смен провалили и долго оборонялись позиционно. Хотелось сыграть без удалений, "Динамо" - одна из команд, которая идет высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернула игру.

В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке. После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Мы смогли отыграться против такого соперника – это плюс. Второй плюс - это то, что мы смогли забросить в большинстве. Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться. Спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, немного удовольствия мы им доставили.