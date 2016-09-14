Андрей Разин: "Мы искореняем из команды трусов и лентяев"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин выразил недовольство тем, что его команда довела дело до серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б).
– Очень недоволен тем, что потеряли очко. Нам два раза бросили - и два раза забили, такого не должно быть. Пусть у них там хоть стена стоит, мы должны были ее проломить. При 2:0 произошло чистейшее нарушение игровой дисциплины, и нам забили первую шайбу. А играть по счету мы не умеем.
– В третьем периоде команду вновь поразил синдром Коваржа?
– Нет, это другой диагноз. Это нарушение игровой дисциплины.
– Вопрос по составу: почему Бердникову было отдано предпочтение перед Поповым?
– Мы искореняем из команды трусов, лентяев. Это относится к Попову и другим хоккеистам прошлого и нынешнего составов. Берем трудяг. Мы проконсультировались перед тем как брать Бердникова – по всем качествам он нам подходит.
– Как прокомментируете игру Левицкого, который дебютировал сегодня?
– Молодой игрок. Как от молодого игрока ждал от него немножко другого, но непросто переквалифицироваться из центрального нападающего в крайнего.
– Матч Россия – Канада будете смотреть в прямом эфире?
– В 4 утра... В записи посмотрю. Был бы болельщик, а так у нас работа. (Алексей МАКСИМОВ)
RT
Я не понимаю как можно хоккеиста обзывать трусом на всю страну. Просто в голове не укладывается. Зачем такие люди в хоккее? Что это недоразумение делает в команде КХЛ? В прошлом сезоне на судей наезжал, на Магнитку, сейчас своих (!) игроков всенародно поганит... Возвращайся в Ижевск, там твое место.
20:56