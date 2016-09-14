Андрей Разин: "Мы искореняем из команды трусов и лентяев"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин выразил недовольство тем, что его команда довела дело до серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б).

– Очень недоволен тем, что потеряли очко. Нам два раза бросили - и два раза забили, такого не должно быть. Пусть у них там хоть стена стоит, мы должны были ее проломить. При 2:0 произошло чистейшее нарушение игровой дисциплины, и нам забили первую шайбу. А играть по счету мы не умеем.

– В третьем периоде команду вновь поразил синдром Коваржа?

– Нет, это другой диагноз. Это нарушение игровой дисциплины.

– Вопрос по составу: почему Бердникову было отдано предпочтение перед Поповым?

– Мы искореняем из команды трусов, лентяев. Это относится к Попову и другим хоккеистам прошлого и нынешнего составов. Берем трудяг. Мы проконсультировались перед тем как брать Бердникова – по всем качествам он нам подходит.

– Как прокомментируете игру Левицкого, который дебютировал сегодня?

– Молодой игрок. Как от молодого игрока ждал от него немножко другого, но непросто переквалифицироваться из центрального нападающего в крайнего.

– Матч Россия – Канада будете смотреть в прямом эфире?

– В 4 утра... В записи посмотрю. Был бы болельщик, а так у нас работа. (Алексей МАКСИМОВ)