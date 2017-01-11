Андрей Разин: "Молодежь иногда не может перенести минуты славы и быстро заканчивает"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин заявил, что невозможно оценивать перспективы молодых игроков из-за различных нюансов. Также специалист отметил, что юные игроки должны сами развивать свои таланты.

– Трудно оценивать перспективы именно молодежки, потому что они сегодня работают и стараются, а завтра влюбляются, женятся, и дети у них рождаются, – цитирует сайт МХЛ Разина. – И еще много других нюансов. На голову иногда сваливается такое, что ребята в этом возрасте могут не перенести минуты славы и быстро закончить, в прямом смысле слова. Это очень тонкая грань, поэтому не хочется говорить, что в молодежном хоккее все безоблачно. Есть талантливые ребята, но они сами должны раскрывать свои таланты.

Мне нравится работать со всеми. Мне нравится, когда человек, которому объясняешь, слушает. Молодежь в большинстве своем слушает и старается все выполнять. Но если зрелый хоккеист и не слушает, и не забивает, и вредит команде, то это бесит… Молодежи нужно много работать, и они стараются. У каждого игрока есть своя индивидуальность. Я всегда говорю: если ты забиваешь одну, а "привозишь" в свои ворота две, то ты плохой хоккеист, и уж тогда лучше сыграть 0:0. И неважно, взрослый хоккеист или молодой. Если игрок приносит пользу команде, то мне он уже нравится.