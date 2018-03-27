Андрей Разин: "Кравцов не по годам рассудительно действует на льду, он может стать большой звездой"

Экс-главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин считает, что форвард "Трактора" Виталий Кравцов может стать большой звездой. В текущем плей-офф КХЛ Кравцов набрал 11 (6+5) очков.

– Кравцов не по годам рассудительно действует на льду. Он настоящий "игровик" – рост, катание, техника у него такие, что просто приятно смотреть, – цитируют "Известия" Разина. – Главное, чтобы у человека не "снесло голову" – это самое страшное, что может случиться в его возрасте. Мы помним массу примеров, как на талантливых ребят сваливались горы денег и они это не переносили. Цветы, женщины и слава – это то, что Виталий должен преодолеть. Если он сможет это сделать, станет большим хоккеистом.