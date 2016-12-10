Андрей Разин: "Игры с "Автомобилистом" будут для меня принципиальными"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин рассказал, как согласился на работу в ханты-мансийском клубе и над какими аспектами игры будет в первую очередь работать. На данный момент "Югра" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков.

– Долго ли я раздумывал над предложением из Ханты-Мансийска? Быстро, пять минут, – цитирует сайт "Югры" Разина. – Я сторонник динамичного хоккея. Хочется увидеть зажигательную игру со множеством комбинаций, с обилием заброшенных шайб в ворота соперников, а также дисциплинированную игру нашей команды.

Могу сказать, что в реализации большинства немаловажную роль играет мастерство хоккеистов. Естественно, мы будем над этим работать. Но я не думаю, что предыдущий тренерский штаб не уделял этому внимания. Работы ведется много. Скажем так, это специфический вопрос, потому что нужны праворукие игроки, нужны исполнители, которые психологически готовы и устойчивы. Постараемся наладить большинство.

Завтра матч с "Автомобилистом"? Могу сразу сказать, что для меня с этим соперником игры будут принципиальными!

Напомним, что Разин возглавлял "Автомобилист" по ходу текущего сезона, но был уволен в конце октября из-за неудовлетворительных результатов.