Андрей Разин: "Игроки меня не сплавляют"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Разин после поражения от "Трактора" 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что писал заявление об отставке еще после домашнего поражения от "Лады", но игроки попросили тренера остаться.

– Сегодня хорошо размялись, хорошо начали, открыли счет. К сожалению, нелепая первая пропущенная шайба вдохновила соперника, а вытащить игру не смогли. Хочу сказать тем болельщикам, которые думают, что команда сплавляет меня – это неправда. Игроки бьются, выкладываются на льду. Я хотел подать в отставку еще после домашнего поражения от "Лады", которое стало 6-м подряд. Игроки пришли и попросили остаться.

– Кто сейчас лидер в раздевалке "Автомобилиста"?

– Когда я в раздевалке, я – лидер, я – тренер. Без меня? Не скажу….

– По сравнению с двумя предыдущими матчами, можно сказать, что команда прибавила в целостности игры, или это неправомерно?

– У нас нет провалов, мы бежим, бросаем. Мы не проиграли по моментам ни "Магнитке", ни "Салавату". Серия поражений психологически давит. Не забивали 16 игр в третьем периоде – сегодня переломили эту неприятную серию. Победы, серии побед – нужна уверенность. Наверно, "лекарства от начальства" нужны (смеется). Нет, конечно. (Алексей МАКСИМОВ).